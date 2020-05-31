ضبط 5 أشخاص قاموا بتجميع المواطنين لإقامة حفلى زفاف فى الجيزة والمنوفي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شخصين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين بذات المنطقة، وإقامة حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص بدائرة مركز الشهداء بالمنوفية) لقيامهم بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.