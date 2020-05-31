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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول سودانى: نزوح 2000 شخص جراء الهجوم الإثيوبى على بركة نورين

الأحد 31/مايو/2020 - 05:27 ص
هجوم اثيوبس
هجوم اثيوبس
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قال أمين ديوان الزكاة (مؤسسة رسمية) بولاية القضارف (شرق السودان) محمد عبد الرحمن طه، إن الهجوم على قرية بركة نورين تسبب في نزوح وتدفق عدد من المواطنين يُقدر بحوالي 2000 شخص للقرى المجاورة والمساكن الصغيرة على أطراف مصارف المياه المتواجدة في المشاريع الزراعية.

وأكد أمين ديوان الزكاة بولاية القضارف، حسبما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء "سونا"، دعم المتأثرين بالأحداث الدائرة بالحدود الشرقية للبلاد والاعتداءات على منطقة الفشقة بالمواد الغذائية، لافتا إلى أن المختصين يتفقدون الأسر المتضررة لتقديم مساعدة عينية ومواد غذائية عاجلة، إلى حين عودتهم إلى قراهم.

وكانت القوات المسلحة السودانية ذكرت أول من أمس، أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الإثيوبي عند الحدود الشرقية، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الإثيوبي، أسفرت عن "استشهاد" ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي سوداني وجُرح مدنيون آخرون.

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