مواعيد القطارات اليوم الأحد 31-5-2020
الأحد 31/مايو/2020 - 04:51 ص
هبه محمدطباعة
تستمر علميات البحث على جوجل لمعرفة مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، في القاهرة والمحافظات، وذلك بعد توقف جميع وسائل المواصلات في عيد الفطرالمبارك.
وتقوم الدولة بإعادة تشغيل جميع وسائل المواصلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خوفًا على صحة المواطين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.
وتواصل هيئة السكك الحديدية عمليات تعقيم وتطهير القطارات؛ للحد من فيروس كورونا، بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.
وتقدم "الدستور" مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأحد 31-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأحد 31-5-2020
يبدأ القطار التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص، ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص، ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 إكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.
وتقوم الدولة بإعادة تشغيل جميع وسائل المواصلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خوفًا على صحة المواطين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.
وتواصل هيئة السكك الحديدية عمليات تعقيم وتطهير القطارات؛ للحد من فيروس كورونا، بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.
وتقدم "الدستور" مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، والتي جاءت على النحو التالي:
مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأحد 31-5-2020
قطار رقم 1205 ـ مختلط
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 ـ مميز
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 ـ مكيف
يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأحد 31-5-2020
يبدأ القطار التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
قطار 3002 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص، ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
قطار 3004 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص، ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
قطار 2006 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
قطار 988 إكسبريس مكيف
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
قطار 88 خدمة خاصة
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.