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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأحد 31-5-2020

الأحد 31/مايو/2020 - 04:51 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تستمر علميات البحث على جوجل لمعرفة مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، في القاهرة والمحافظات، وذلك بعد توقف جميع وسائل المواصلات في عيد الفطرالمبارك.

وتقوم الدولة بإعادة تشغيل جميع وسائل المواصلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خوفًا على صحة المواطين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتواصل هيئة السكك الحديدية عمليات تعقيم وتطهير القطارات؛ للحد من فيروس كورونا، بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.

وتقدم "الدستور" مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأحد 31-5-2020

قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأحد 31-5-2020

يبدأ القطار التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص، ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص، ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 إكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

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