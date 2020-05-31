مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأحد 31-5-2020



قطار رقم 1205 ـ مختلط



قطار رقم 903 ـ مكيف



قطار رقم 7 ـ مميز



قطار رقم 905 ـ مكيف



قطار رقم 901 ـ مكيف



مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأحد 31-5-2020



قطار 3002 خدمة خاصة



قطار 3004 خدمة خاصة



قطار 2006 خدمة خاصة



قطار 988 إكسبريس مكيف



قطار 88 خدمة خاصة



تستمر علميات البحث على جوجل لمعرفة مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، في القاهرة والمحافظات، وذلك بعد توقف جميع وسائل المواصلات في عيد الفطرالمبارك.وتقوم الدولة بإعادة تشغيل جميع وسائل المواصلات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خوفًا على صحة المواطين من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.وتواصل هيئة السكك الحديدية عمليات تعقيم وتطهير القطارات؛ للحد من فيروس كورونا، بناءً على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء.وتقدم "الدستور" مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-5-2020، والتي جاءت على النحو التالي:يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.يبدأ القطار التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص، ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص، ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م، ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.