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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فتوح» يؤكد أهمية إقامة مصانع للصناعات التكميلية للحد من الاستيراد

السبت 30/مايو/2020 - 10:38 م
المهندس عمرو فتوح
المهندس عمرو فتوح
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية، أهمية التوسع فى إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج.

وقال فتوح في تصريح لـ"الدستور" إن إقامة الصناعات التكميلية ستؤدى إلى الحد من الاستيراد، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن هناك أن جزء من المصانع المصرية تستورد مستلزمات إنتاجها من الخارج.

وأشاد بدور الحكومة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بضرورة إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار في الصناعات التكميلية.

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