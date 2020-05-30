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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من وزير النقل على الزحام الشديد في محطة قطار ملوي

السبت 30/مايو/2020 - 10:21 م
كامل الوزير
كامل الوزير
أحلام عبدالرحمن
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علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على مشهد الزحام في محطة قطار ملوي، قائلا: إن هذا الزحام كان متوقعا نتيجة عودة المواطنين من إجازة العيد لعملهم، لافتا إلى أنه تم زيادة عدد القطارات لمواجهة الزحام، حيث تم زيادة قطار قادم من الصعيد للقاهرة، وقطار آخر متوجه للإسكندرية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنزود عدد عربات القطارات المتجهة للصعيد إذا كانت محطات القطار تستوعب ذلك".

ولفت إلى أنه تم زيادة عدد القطارات في المترو، بعد توقع زحام شديد اليوم في مترو الخط الأول "المرج - حلوان" والخط الثاني "شبرا الخيمة"، مردفا: "عملنا خطة تشغيل أثناء الإجازة وهي متوازنة لتخفيف الزحام في فترة الصباح"، مشيرا إلى أنه يتوقع غدا أعداد أكبر من الركاب، ويوم الإثنين أعداد أكبر، نتيجة القادمين من الصعيد.

وأردف: "زودنا قطارا في اتجاه الإسكندرية مشكل من سيارات مكيفة ودرجة أولى وثانية ومميزة لنرضي جميع المستويات".

ولفت إلى أنه عندما تفتح الخدمات اعتبارا من أول يونيو سيزيد الضغط على المترو، موضحا أنه جرى وضع خطة تشغيل.

وأكد أنه تم توفير الكمامات في محطات القطارات ومحطات المترو، على ألا يعطي بائع التذاكر إلا كمامة واحدة لكل تذكرة، حتى لا تؤخذ الكمامات وتباع في السوق السوداء.

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