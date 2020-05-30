رئيس حى شرق الإسكندرية يضبط مخالفات بناء بقرية أبيس (صور)

ضبطت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، خلال جولتها التفقدية الصباحية بنطاق الحي، أعمال بناء مخالفة بمدخل قرية أبيس الأولى، وعلى الفور تم استدعاء وحدة التدخل السريع بالحي بمعداتها لإيقاف البناء المخالف والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع.كما تم التنسيق مع قسم شرطة رمل ثانٍ وبحضور مباحث القسم تم ضبط القائمين على الأعمال المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لتحويلها للنيابة العسكرية، بناءً على تعليمات محافظ الإسكندرية، بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء ومنعها في المهد.وناشد حي شرق جميع القائمين على أعمال البناء بنطاق الحي، إيقاف جميع الأعمال وإن كان لها ترخيص لمدة 6 أشهر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حالة مخالفة القرار.