رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب رئيس «CIT»: نمو 200% بقطاع الاتصالات آخر 5 أشهر

السبت 30/مايو/2020 - 09:21 م
الدكتور حمدي الليثي،
الدكتور حمدي الليثي،
طارق عتمان
طباعة
قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT"، إن قطاع الاتصالات شهد نموا كبيرا خلال الخمسة أشهر الماضية، في حركة البيانات ومعدلات استخدام الإنترنت بنسبة 200%، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والتي تجاوزت 30 مليار جنيه العام الماضي.

وأشاد الليثي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، بالدعم المستمر من الرئيس السيسي للقطاع وما تم إنجازه من مشروعات تكنولوجية ومبادرات رئاسية تم إطلاقها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتنفيذ منظومة التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الحكومة وجهت بزيادة مخصصات وزارة الاتصالات خلال العام المالي الجاري 3 أضعاف العام الماضي، بهدف الانتهاء من مشروعات بناء مصر الرقمية واستكمال مد كابلات "الفايبر" للمباني الحكومية وتدريب الشباب على وسايل تكنولوجيا المعلومات.

كان الرئيس السيسي، قد وجه خلال لقائه اليوم مع وزير الاتصالات، وبحضور رئيس الوزراء، بضرورة استمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت خاصة، لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور الأطفال ضحايا حريق شقة الدقى

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

الصحة: 34 وفاة و1367 إصابة جديدة بكورونا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل