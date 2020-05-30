نائب رئيس «CIT»: نمو 200% بقطاع الاتصالات آخر 5 أشهر

طلاقها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتنفيذ منظومة التحول الرقمي.



وأشار إلى أن الحكومة وجهت بزيادة مخصصات وزارة الاتصالات خلال العام المالي الجاري 3 أضعاف العام الماضي، بهدف الانتهاء من مشروعات بناء مصر الرقمية واستكمال مد كابلات "الفايبر" للمباني الحكومية وتدريب الشباب على وسايل تكنولوجيا المعلومات.



كان الرئيس السيسي، قد وجه خلال لقائه اليوم مع وزير الاتصالات، وبحضور رئيس الوزراء، بضرورة استمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت خاصة، لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT"، إن قطاع الاتصالات شهد نموا كبيرا خلال الخمسة أشهر الماضية، في حركة البيانات ومعدلات استخدام الإنترنت بنسبة 200%، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والتي تجاوزت 30 مليار جنيه العام الماضي.وأشاد الليثي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، بالدعم المستمر من الرئيس السيسي للقطاع وما تم إنجازه من مشروعات تكنولوجية ومبادرات رئاسية تم إ