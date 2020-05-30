زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب تالاود بإندونيسيا

ضرب زلزال متوسط بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة أرخبيل تالاود بإندونيسيا عند تمام الساعة 9:06 مساء اليوم السبت.جاء ذلك في بيان صدر من إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، وأضاف أن مركز الزلزال يقع على بُعد 17 كيلومترًا من شرقي جزيرة تالاود على عمق 83 كيلومترًا.وذكرت وكالة أنباء برنانا الماليزية - أنه مع ذلك، لم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج المد البحري العاتية التسونامي بماليزيا.