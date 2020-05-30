خالد أبوبكر: أولياء الأمور يريدون تأجيل امتحانات الثانوية

قال المحامي والإعلامي خالد أبوبكر إن كثيرا من أولياء الأمور الذين يلتقيهم خائفون من إجراء الامتحانات الثانوية العامة في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدم معرفة متى نصل لمرحلة الذروة ثم الانخفاض.وأضاف أبوبكر خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «أون»، أن هناك آراء أخرى تقول إنها لن تتحمل تأجيل الامتحانات ودفع نفقات الدروس الخصوية مرة أخرى، كما أن هناك طلبة يرون أن الامتحانات هذا العامة ستكون فرصة جيدة لهم لأن المناهج أقل، ومتوقفة من مارس الماضي.ولفت إلى أنه ينقل آراء المواطنين للحكومة والمسئولين، لكن المؤشرات تقول أنه لا تأجيل لامتحانات الثانوية العامة.