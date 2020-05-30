هيكل: البدء في تنفيذ مشروع شامل للتحول الرقمي في كل وسائل الإعلام

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن وزارة الدولة للإعلام بدأت في تنفيذ مشروع ضخم للتحول الرقمي الشامل في كل وسائل الإعلام المصرية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام، وبحضور مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين الـ 86.وأضاف: سيتم مناقشته وطرحه على المؤسسات الإعلامية المختلفة خلال الفترة القادمة للاستفادة من التاريخ الإعلامى الكبير للدولة المصرية؛ للعودة إلى صدارة المشهد الإعلامي الإقليمي.