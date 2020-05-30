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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادر عدلي: حسن حسني عامل رئيسى في نجاح بعض النجوم على مدار 20 عامًا

السبت 30/مايو/2020 - 08:15 م
حسن حسني
حسن حسني
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سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا، اليوم السبت، عن عمر يناهز 89 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وتنوعت عبارات النعي التي كتبها العديد من الشخصيات العامة والفنانين في وداع الفنان الكبير، لكنهم أجمعوا على أنه كان إنسان يتمتع بطيبة القلب ويعتبر الأب الروحي لعدد كبير من الفنانين وترك بصمة مؤثرة في قلوب محبيه ومتابعيه.

وقال الناقد الفني نادر عدلي، في تصريحه، إن رحيل الفنان حسن حسني يعتبر خسارة كبيرة للوسط الفني، حيث شغل الفنان الراحل مساحة مهمة وكبيرة سواء في المسرح أو الدراما التليفزيونية أو السينما وترك بصمة كبيرة ومؤثرة في المجال الفني واستطاع على مدار 20 عاما أن يكون العامل الرئيسي في نجاح عدد كبير من نجوم الفن، لذا يعتبره الكثيرون الكوميديان الأول في مصر مهما تعددت أسماء من قاموا بأدوار البطولة.

وأضاف نادر عدلي: "كانت مشاركة الفنان الراحل حسن حسني في العديد من الأعمال الفنية وخاصة في السينما وتواجده إلى جوار العديد من النجوم أمثال محمد هنيدي ومحمد سعد وهاني رمزي وكريم عبد العزيز أحد أهم عوامل نجاحهم على المستوى الجماهيري، فأي ممثل كوميدي يبحث عن إضحاك الجمهور لابد أن يكون إلى جواره فنان كبير ولعب حسن حسني هذا الدور ببراعة كبيرة".

وأشار عدلي إلى أن الفنان الراحل حسن حسني شارك في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة وكان يعطي لتلك الأعمال ثقلا فنيا كبيرا ومن أبرزها مسلسلات أرابيسك، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، رحيم، الأب الروحى، العار والزوجة الرابعة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل حسن حسني ساند العديد من النجوم الشباب في المسرح الكوميدي وجميعهم كانوا يعتبرونه بمثابة الأب الروحي لهم، وحرصوا على إقناعه بالمشاركة في أعمالهم، نظرا لأنه كان يتمتع بخبرة كبيرة وكان حريصا على طرح مقترحات مهمة في أعماله كانت محل تقدير وساهمت في تقديم دراما متماسكة وبرع في استخلاص البسمة من الموقف الدرامي، فكان الراحل يتمتع بالموهبة سواء على مستوى الفطرة أو الدراسة.

واختتم نادر عدلي، حديثه عن الفنان حسن حسني، قائلا: "على الرغم من تألق فنانين آخرين من أبناء جيله إلا أن اعتماد صناع الأعمال الفنية الأكبر كان عليه، فأسندوا إليه المساحات الأهم، فمشواره السينمائي رائع، كما يعد الفنان الراحل محبوب جمهور الدراما التليفزيونية لأنه كان يمتلك متعة الأداء وترك أثر في نفس المشاهد، وكان أبناء الوسط الفني الذين تعاملوا معه يحبونه لتواضعه الشديد وابتسامته الحاضرة".

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