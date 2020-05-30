مصدر أمنى ينفى إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب ومعاونه ونزلاء بكورونا

نفى مصدر أمني صحة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعاطل (له معلومات جنائية) يزعم خلاله إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب ومعاونه وبعض النزلاء بفيروس كورونا (على غير الحقيقة) والمطالبة بالإفراج عن المسجونين، في ضوء كون شقيقه محبوسا بذات السجن على ذمة قضية «مخدرات».وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.