مصادر: إصابة هشام مجدى بكورونا.. وأمين البرلمان: ننتظر نتيجة المسحة

قالت مصادر برلمانية إن هشام مجدي عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائه لتحليل وثبوت إيجابيته، إلا أنه قرر إعادة التحليل مرة أخرى للتأكد بشكل نهائي.وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب هشام مجدي تم أخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية لكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.وإذا ثبتت إيجابية التحليل الخاص بالبرلماني فإنه يعد رابع نائب يصاب بفيروس كورونا، بعد الإصابة الأولى للنائبة شيرين فراج، والتي تم علاجها بمستشفى قصر العيني حتى تماثلت للشفاء، والخروج منها الأسبوع الماضي، والنائب عمر وطني والذي يتواجد حاليا في مستشفى العاصمة لتلقي العلاج، والنائبة نشوى الديب.