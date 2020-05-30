الرابطة الطبية الأوروبية: إيطاليا عالجت مصابي كورونا بـ«الأسبرين»

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن قدرًا كبيرًا من السكان في إيطاليا خرجوا للعمل والعديد من المناطق لم تسجل إصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أهم نتيجة هو ازدياد عدد من يتعالجون في البيوت وعدد من يتعافى.ولفت «عودة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أنه بعد تشريح الجثث واكتشاف جلطات دموية زاد أعداد المتعافين مع استخدام علاج الجلطات الدموية.ووجه رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية نداءً إلى الجميع، بأن علاج الوباء في البيوت أفضل من المستشفيات، كما نصح باستخدام الأسبرين لعلاج الجلطات الدموية، مردفًا: «من لا يشتم رائحة الطعام، ويعاني من جفاف يتصل بالطبيب، ويعطيه الطبيب الكورتيزون مع الأجسام المضادة وأسبرين ويبقى في البيت».وسجلت إيطاليا أمس 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 232 ألفًا و248 مصابًا، من بينهم 33 ألفًا و229 حالة وفاة، و152 ألفًا و844 حالة شفاء.