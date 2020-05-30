مصرفي: يجب وضع سيناريوهات ما بعد أزمة كورونا

قال الخبير المصرفي طارق متولي، إنه يجب وضع سيناريوهات ما بعد أزمة كورونا التي يجب أن تنطوي على خطط واضحة لدعم وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يزيد من معدلات التصدير.وأوضح «متولي» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يجب التخلي عن فكرة أن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي، نظرا للتلقبات في الظروف العالمية، وأن العالم أصبح يتعرض لكارثة تؤثر على الاقتصاد العالمي بمعدل كل 5 سنوات.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن التحول للاقتصاد الإنتاجي يحمي من التقلبات العالمية.