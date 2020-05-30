خطوات حجز اختبارات الترقي للمعلمين عبر المنصة الرقمية للتدريب عن بعد

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خطوات حجز اختبارات الترقي للمعلمين

كيفية حجز الدورة التدريبية؟

وفقا لبيانات رسمية معلمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ترصد «الدستور» كافة الخطوات، حيث يتم الدخول على رابط الحجز ‏www.pat.edu.eg وكتابة كود المعلم الخاص بك والوظيفة الحالية على الكادر وتتأكد من صحة البيانات الأساسية من واقع صحيفة الحالة لك ثم كتابة الرقم القومي ١٤ رقم.



وقالت الأكاديمية: «سيظهر كود الحجز انسخه واحتفظ بيه سيتم الدخول من خلاله هو والرقم القومي للتدريب».



مواعيد حجز التدريب بمحافظتي؟

كل محافظة لها معوعد وفقا للمواعيد التالية الواردة من الأكاديمية وكل واحد يلتزم بالتسجيل في موعد محافظته

1-بورسعيد - الأقصر - جنوب سيناء - الوادي الجديد - المنيا - مطروح - السويس - البحر الأحمر الخميس 21 مايو 2020.

2- أسوان - دمياط الفيوم الجمعة 22 مايو 2020.

3- القاهرة - شمال سيناء السبت 23 مايو 2020.

4- البحيرة الأحد 24 مايو 2020.

5- قنا - بني سويف الأثنين 25 مايو 2020.

6- الدقهلية الثلاثاء 26 مايو 2020.

7- الشرقية الأربعاء 27 مايو 2020.

8- الأسكندرية - أسيوط الخميس 28 مايو 2020.

9- الجيزة - كفر الشيخ الجمعة 29 مايو 2020.

10- القليوبية السبت 30 مايو 2020.

11- المنوفية - سوهاج الأحد 31 مايو 2020.

12- الغربية - الإسماعيلية الأثنين 1 يونيو 2020.

وفي نصيحة هامة قالت الأكاديمية إنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفي حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده ويبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.