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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات حجز اختبارات الترقي للمعلمين عبر المنصة الرقمية للتدريب عن بعد

السبت 30/مايو/2020 - 08:36 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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ننشر خطوات حجز اختبارات الترقي للمعلمين عبر المنصة الرقمية للتدريب عن بعد حيث بدأ المعلمون في التسجيل الخاص بالترقية للأكاديمية المهنية للمعلمين وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي.

 المنصة الرقمية للتدريب عن بعد

ويبدأ التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 20202019 وينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، ووفقا لما أعلنته الأكاديمية المهنية للمعلمين، فإن المرشحين للترقي للعام 20202019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكتروني، من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية: http:pat.edu.egplatform.

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وفي نصيحة هامة قالت الأكاديمية إنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفي حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده ويبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.

خطوات حجز اختبارات الترقي للمعلمين 


كيفية حجز الدورة التدريبية؟
وفقا لبيانات رسمية معلمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين ترصد «الدستور» كافة الخطوات، حيث يتم الدخول على رابط الحجز ‏www.pat.edu.eg وكتابة كود المعلم الخاص بك والوظيفة الحالية على الكادر وتتأكد من صحة البيانات الأساسية من واقع صحيفة الحالة لك ثم كتابة الرقم القومي ١٤ رقم.

وقالت الأكاديمية: «سيظهر كود الحجز انسخه واحتفظ بيه سيتم الدخول من خلاله هو والرقم القومي للتدريب».

مواعيد حجز التدريب بمحافظتي؟
كل محافظة لها معوعد وفقا للمواعيد التالية الواردة من الأكاديمية وكل واحد يلتزم بالتسجيل في موعد محافظته
1-بورسعيد - الأقصر - جنوب سيناء - الوادي الجديد - المنيا - مطروح - السويس - البحر الأحمر الخميس 21 مايو 2020.
2- أسوان - دمياط الفيوم الجمعة 22 مايو 2020.
3- القاهرة - شمال سيناء السبت 23 مايو 2020.
4- البحيرة الأحد 24 مايو 2020.
5- قنا - بني سويف الأثنين 25 مايو 2020.
6- الدقهلية الثلاثاء 26 مايو 2020.
7- الشرقية الأربعاء 27 مايو 2020.
8- الأسكندرية - أسيوط الخميس 28 مايو 2020.
9- الجيزة - كفر الشيخ الجمعة 29 مايو 2020.
10- القليوبية السبت 30 مايو 2020.
11- المنوفية - سوهاج الأحد 31 مايو 2020.
12- الغربية - الإسماعيلية الأثنين 1 يونيو 2020.


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