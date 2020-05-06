الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم
الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:39 م
أحمد عوضطباعة
ننشر رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة أحوال المعلم، حيث أوضحت إدارة الكادر في الأزهر الشريف إعلان بدء التسجيل لاستيفاء ملفات الترقي إلكترونيا لعام 2019-2020 المتعلق بالمعلمين وكبار شيوخ المعاهد الازهرية وكبار الموجهين وأيضاً تكوين لجان التقييم بالمعهد الأزهري وذلك من خلال الموقع المهني الخاص بالمعلمين، والذي ننشره عبر هذا التقرير في السطور التالية.
الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020
بدأت عمليات التسجيل من قبل المعلمين المختصين بالترقي في هذه الفترة، ويأتي كل ذلك عبر موقع الأكاديمية بدءاً من يوم الأحد 3/5/2020 وينتهي يوم الخميس 30/7/2020.
إنجاز صحيفة أحوال المعلم
يجب أن تتضمن ملفات الإنجاز على عدة ضوابط أبرزها يصبح المعلم مسئول عن تسجيل استيفاء الملفات لإنجاز المعلم إلكترونيا باستخدام صفحته الشخصية عن طريق موقع بيانات الكادر المعلم إلكترونيا، وعند الانتهاء من تسجيل الملفات في الموقع ومراجعتها يجب الضغط علي تسجيل وحفظ، حيث يتحمل المعلمين مسئوليّة عدم فعل ذلك والنتائج المتعلّقة بعدم الفعل، وعلي المعلم إتابع تنفيذ التقييم إلكترونيا بمتابعة الصفحة الشخصية للأكاديمية دائما، حيث يستطيع من خلال ذلك رؤية حركات تقييم ملفات الترقي المتعلّقة به، ومسئول إدارة التعامل الإلكترونيّ بالمعاهد الأزهرية ويصبح مسئول، كما توجد إمكانية لدخول كبار شيوخ الأزهر وأيضاً الموجه الفني في موقع بيانات كادر المعلم.
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وفي هذا السياق، جاء فتح الترقيات في مؤسسة الأزهر الشريف الخاصة بالمعلمين، بموجب موافقة "صالح عباس"، الذي يشغل منصب "وكيل الأزهر الشريف"، وتنسيق الإجراءات مع قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإمكانية الموقع في رقمنة استيفاء ملفات الترقي للمعلمين الأزهر لعام2019-2020 لاستيفاء ملف الترقي الإلكتروني "ملف إنجاز المعلم".
رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020
أصبح الآن يوجد إمكانية من أجل دخول أعضاء لجان تقييم البيانات والاستمارات الإنجاز المتعلق بالمعلمين من خلال الموقع academy.emis.gov.eg/alazhar.
ويجب عند تقييم وتأكيد إنجاز ملف الترقي أن يتم طباعة الإستمارة للرجوع إليه وقت الحاجه، وذلك وفقا لما ناشد به رئيس الإدارة المركزية جميع المناطق الأزهرية من تأكد انتهاء استيفاء استمارات المعلمين في نطاق المناطق الأزهرية إلكترونيا.