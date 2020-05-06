الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

بدأت عمليات التسجيل من قبل المعلمين المختصين بالترقي في هذه الفترة، ويأتي كل ذلك عبر موقع الأكاديمية بدءاً من يوم الأحد 3/5/2020 وينتهي يوم الخميس 30/7/2020.

إنجاز صحيفة أحوال المعلم

يجب أن تتضمن ملفات الإنجاز على عدة ضوابط أبرزها يصبح المعلم مسئول عن تسجيل استيفاء الملفات لإنجاز المعلم إلكترونيا باستخدام صفحته الشخصية عن طريق موقع بيانات الكادر المعلم إلكترونيا، وعند الانتهاء من تسجيل الملفات في الموقع ومراجعتها يجب الضغط علي تسجيل وحفظ، حيث يتحمل المعلمين مسئوليّة عدم فعل ذلك والنتائج المتعلّقة بعدم الفعل، وعلي المعلم إتابع تنفيذ التقييم إلكترونيا بمتابعة الصفحة الشخصية للأكاديمية دائما، حيث يستطيع من خلال ذلك رؤية حركات تقييم ملفات الترقي المتعلّقة به، ومسئول إدارة التعامل الإلكترونيّ بالمعاهد الأزهرية ويصبح مسئول، كما توجد إمكانية لدخول كبار شيوخ الأزهر وأيضاً الموجه الفني في موقع بيانات كادر المعلم.





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وفي هذا السياق، جاء فتح الترقيات في مؤسسة الأزهر الشريف الخاصة بالمعلمين، بموجب موافقة "صالح عباس"، الذي يشغل منصب "وكيل الأزهر الشريف"، وتنسيق الإجراءات مع قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا الخاص بوزارة التربية والتعليم، وإمكانية الموقع في رقمنة استيفاء ملفات الترقي للمعلمين الأزهر لعام2019-2020 لاستيفاء ملف الترقي الإلكتروني "ملف إنجاز المعلم".









رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

. أصبح الآن يوجد إمكانية من أجل دخول أعضاء لجان تقييم البيانات والاستمارات الإنجاز المتعلق بالمعلمين من خلال الموقع academy.emis.gov.eg/alazhar





ويجب عند تقييم وتأكيد إنجاز ملف الترقي أن يتم طباعة الإستمارة للرجوع إليه وقت الحاجه، وذلك وفقا لما ناشد به رئيس الإدارة المركزية جميع المناطق الأزهرية من تأكد انتهاء استيفاء استمارات المعلمين في نطاق المناطق الأزهرية إلكترونيا.