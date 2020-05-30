وكيل صحة مطروح يوزع الأدوية على المخالطين لحالات كورونا فى سيوة

وزع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزراة الصحة بمطروح، الأدوية على المخالطين للحالات التي أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة، وذلك بالتعاون مع فريق الوحدة الصحية بالمنطقة وباستخدام سيارة العيادة المتنقلة.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حالة الإصابة بفيروس كورونا بسيوة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة المخالطين.وقام فريق الطب الوقائي والرعاية الأساسية في محافظة مطروح بتوزيع الأدوية على المخالطين للحالات التي أثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا.ووزعت الجمعية الشرعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي السلع الغذائية على المخالطين تلبية لاحتياجاتهم لحين انتهاء الحجر الصحي المنزلي.من جانبه قام عمال مجلس مدينة مطروح برش وتطهير مناطق المخالطين للحالات المصابة بالكلور المخفف بالماء طبقًا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.