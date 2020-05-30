5 فيتامينات تحتاجها لمحاربة كورونا

فيتامين ب 12



حمض الفوليك



فيتامين د



فيتامين ب 6



فيتامين أ



يمكن أن تمنحك التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي اليومي الكمية الكاملة من الفيتامينات التي تحتاجها للعيش بصحة جيدة.وأوضح الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبى أكثر الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لتفادى الوقوع فريسة للأمراض.يساعد فيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة خلايا الأعصاب والدم، كما يساعد في إنتاج الطاقة في الجسم والحمض النووي.ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو غيرهم المعرضين لخطر الإصابة بأقل من كميات كافية من فيتامين بـ 12 أن يستشيروا الطبيب عما إذا كان يجب عليهم تناول مكمل غذائي.ويمكنك الحصول على فيتامين بـ 12 من خلال أسماك مثل التونة والسلمون، اللحم، البيض، الحليب ومنتجات الالبان والجبن.حمض الفوليك هو مصطلح عام يستخدم لوصف الأشكال المختلفة للعديد من فيتامين B9، فيتامين B9 هو واحد من ثمانية فيتامينات ب.ويعتبر حمض الفوليك، مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا ووظائفها بشكل صحي، فمن المهم بشكل خاص أن تتناول النساء الفولات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحمل لمنع العيوب الخلقية.يعد الحصول على ما يكفي من فيتامين د أمرًا ضروريًا لجسمك لامتصاص الكالسيوم الذي يحتاجه لعظام وأسنان صحية.كما تم ربط نقص فيتامين د ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب، لذا فإن عوامل الخطر لمستويات منخفضة من فيتامين د كبيرة.ويوجد فيتامين د، فى عصير البرتقال والحليب وحبوب الإفطار، كما تشمل المصادر الطبيعية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون.فيتامين B6 هو جزء من ما يقرب من 200 تفاعل كيميائي حيوي في جسم الإنسان، ولكنه معروف بدوره في تنظيم نومك وشهيتك ومزاجك.ويلعب دورًا رئيسيًا في القدرات المعرفية والوظيفة المناعية ويساعدك أيضًا على تكوين خلايا الدم الحمراء، على الرغم من أن النقص نادر، إلا أن الكثير منا خاصة كبار السن، لا يحصلون على الكمية الكافية منة.فيتامين أ مهم للرؤية، البشرة الصحية والمناعة، يوجد في فيتامين أ فى الخضروات الخضراء والفواكه البرتقالية أو الصفراء فهي مصادر جيدة لبيتا كاروتين.