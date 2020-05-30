العراق يفرض حظرًا شاملًا للتجول لمدة أسبوع

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، السبت، فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع في عموم العراق ابتداءً من غد الأحد لمواجهة كورونا.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن اللجنة قررت أيضًا إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد لإعادة التنظيم وتهيئة أماكن الحجر الصحي.