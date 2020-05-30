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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الكتّاب العرب» ينعى عوني عبد الرؤوف

السبت 30/مايو/2020 - 02:20 م
عوني عبد الرؤوف
عوني عبد الرؤوف
جمال عاشور
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تقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص العزاء إلى مثقفى مصر، ونقادها فى وفاة الدكتور عونى عبد الرؤوف الرئيس الشرفي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال الاتحاد، في بيان السبت: كان الراحل عليه رحمة الله حالة فريدة فى نشر علوم اللغة العربية وآدابها، وعزاؤنا أنه رحل عن عالمنا تاركًا ميراثا كبيرا من الكتب والأعمال الخالدة للأجيال المتعاقبة.

وعوني عبد الرؤوف، من مواليد سبتمبر 1929، وهو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق في لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، ومقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية في المجلس الأعلى للجامعات.

حصل العلامة عوني عبد الرؤوف من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 2000، وجائزة التميز من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 2019، وكرمته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بتنصيبه رئيسا فخريا لها في عام 2019، ومن أهم مؤلفاته: " قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت.. عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوروبي (2008).

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