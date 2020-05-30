استمرار تعليق الصلاة في الكنائس حتى 27 يونيو

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقال البابا تواضروس: "تتابع الكنيسة بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات اليومية؛ واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن؛ لذلك اجتمعت اليوم اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لمناقشة موضوع عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية".وأضاف في بيان نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم: "أنه تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، وكاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، يوم الإثنين الموافق 1 يونيو بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو بنفس العدد.وتابع: "يستمر العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين؛ وتمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط".وأوضح: "بالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره؛ الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان".وأردف: "هذا البيان يخص كنائسنا في مصر وعلى كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة؛ ويجب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات ونحن نشعر باشتياقات الجميع إلى العبادة وممارسة الصلوات بالكنائس ونقدر هذه الظروف الحاضرة".