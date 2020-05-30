رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

استمرار تعليق الصلاة في الكنائس حتى 27 يونيو

السبت 30/مايو/2020 - 02:09 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس: "تتابع الكنيسة بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات اليومية؛ واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن؛ لذلك اجتمعت اليوم اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لمناقشة موضوع عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية".

وأضاف في بيان نشره المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم: "أنه تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، وكاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، يوم الإثنين الموافق 1 يونيو بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو بنفس العدد.

وتابع: "يستمر العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين؛ وتمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط".

وأوضح: "بالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره؛ الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان".

وأردف: "هذا البيان يخص كنائسنا في مصر وعلى كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة؛ ويجب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات ونحن نشعر باشتياقات الجميع إلى العبادة وممارسة الصلوات بالكنائس ونقدر هذه الظروف الحاضرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«خناقة» بين تركي آل شيخ وعضو مجلس «الأهلي» على «فيسبوك»

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

منوعات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الكتّاب العرب» ينعى عوني عبد الرؤوف

وليد سيف ناعيًا حسن حسنى: «جوكر» استطاع أن يؤدى كل الأدوار

تخليدًا لذكرى الشهداء.. تفاصيل كتاب «حكايات الولاد والأرض»

«الفنون العراقية» تطلق معرض «تراتيل ملونة» للفنان مطيع الجميلى