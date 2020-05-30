1008 إصابات جديدة بكورونا و11 وفاة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد19-" في البلاد إلى 205 حالات.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) عن اليوم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 1008 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26192 حالة.ولفت إلى أن 206 مصابين يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم عن أن 883 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 10156 حالة.