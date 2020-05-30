سقوط عصابة استغلت الأطفال الأحداث لسرقة أهالي شبرا

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابي؛ لاستغلال الصبية الأحداث فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا، لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أطفال أثناء سرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب الضغط على الهاوي.بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى ارتكاب حوادث السرقة لصالحهما.واعترفا باستغلال الثلاث أطفال فى ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.