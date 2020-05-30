نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

ترصد «الدستور» مؤشرات الشركات الربحية في المؤشر الرئيسي للبورصة (آي جي إكس 30).وجاء متوسط مؤشرات الربحية الشركات بمؤشر ايجي إكس 30 كالتالي، حيث بلغت نسبة العائد على الاصول ٢٨% وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية ١٧%، فيما بلغت نسبة هامش صافي الربح ١٥% وهوامش مجمل الربح 30%.وذكر مؤشرات العائد علي حقوق الملكية والأصول الثابتة للشركات المدرجة بمؤشر ايجي اكس 30، منها شركة we والسويدي اليكترك وبنك الـ cib.