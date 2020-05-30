حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بحبس متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، والتحفظ على المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عامل، عاطل، حال استقلالهما سيارة أجرة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على «كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة».بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.