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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف «تموين يونيو» الإثنين

السبت 30/مايو/2020 - 12:19 م
سلع
سلع
نرمين محمود الدهان
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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي والبدالين وبقالي التموين من توزيع المقررات التموينية المدعمة لشهر يونيو بدءا من الإثنين القادم لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.

ويذكر أنه يتم صرف المقررات التموينية من خلال 30 ألف بقال تموينى، و4 آلاف منفذ جمعيتى، إضافة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، التى يصل عددها إلى ما يقرب من 1500 فرع.

وتقوم منظومة الخبز المدعم على صرف 150 رغيفًا كل شهر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، وعند توفير عدد من الأرغفة يتم احتساب كل رغيف بنقطة يتم تجميعها فى الشهر التالى.

ويقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف تلك النقاط من المنافذ التموينية المختلفة فى شكل سلع غذائية وغير غذائية

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