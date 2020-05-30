أستاذ مناعة: روشتات علاج كورونا على السوشيال ميديا غير صحيحة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ممارسة الطب وعلاج المرضى يحتاج إلى كتابة العلاج على حسب الحالة الصحية للمريض، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا مرن، ولكل حالة بروتوكول خاص بناءً على حالتها الصحية وتاريخها المرضي.وأضاف الدكتور أشرف عقبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن جميع روشتات علاج فيروس كورونا المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة، مشددًا على أنه في حال الإصابة بفيروس كورونا يجب أن تكون هناك متابعة مع مستشفيات الصدر والحميات.واعتبر رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن قيام بعض الأطباء بنشر فيديوهات لهم يسردون بها أسماء أدوية لعلاج الكورونا، نوعًا من الفروسية والعنترية، ومجرد محاولة لكسب الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح أن دواء الهيدروكسي كلوركين في علاج مصابي كورونا هو علاج قديم يستخدم لعلاج حالات المالاريا منذ أكثر من 70 سنة، إلى جانب استخدامه لأمراض المناعة، منوها بأن هذا الدواء له محاذير كثيرة كتأثيره على عضلة القلب.