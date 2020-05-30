عادل إمام ينعى حسن حسنى (صورة)

نعى النجم عادل إمام، الفنان حسن حسنى، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وعلق النجم عادل إمام على الصورة قائلا: "وداعًا الفنان الكبير # حسن_حسني"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه داعين للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.وقدم حسني حسنى (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافةً إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التليفزيونية والأعمال المسرحية.ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.