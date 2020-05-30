روسيا: تجهيز 177 ألف سرير لمرضى كورونا

قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي اليوم السبت، إن روسيا جهزت ما يزيد على 177 ألف سرير للمرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد (كورونا المستجد - كوفيد 19) من ضمنها 25 ألف سرير في وحدات الرعاية المركزة.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن جوليكوفا قولها "عندما بدأت الجائحة كان لدينا 40 ألف سرير فقط لتلقي المرضى وبفضل جهود الأقاليم الروسية جمعاء تم توفير الآن أكثر من 177 ألف سرير من ضمنها 25 ألفا في وحدات الرعاية المركزة".كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الحادي عشر من شهر مارس الفيروس التاجي الجديد وباء عالميا (جائحة). وحسب آخر الإحصاءات أصيب بهذا الفيروس ما يقرب من ستة ملايين إنسان حول العالم ومات به أكثر من 357800 إنسان.وسجلت روسيا حتى الآن 387623 حالة بالفيروس تعافى منها 159227، وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في عموم روسيا 4374. وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا على الإنترنت للرد على استفسارات المواطنين وإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الفيروس.