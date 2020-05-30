ارتفاع إصابات كورونا فى الهند لـ173763

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٧٣٧٦٣ حالة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٩٧١ حالة.وأضافت أن مصادر حكومية قالت إنه سيتم تمديد الإغلاق في الهند لمدة أسبوعين آخرين بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.