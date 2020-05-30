قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

رحل الكوميديان الحزين حسن حسني، الذي كانت حياته الخاصة أشقى من الضحكات التي كان يطلقها في أفلامه.مرّ الفنان الراحل بمواقف وأزمات أبرزها وفاة ابنته رشا التي تدهورت حالته من بعدها، حيث احتفل بزفافها قبل سنوات قليلة من مرضها.وفي 21 مارس 2013 توفيت ابنته بعد صراع مع مرض السرطان، وعاش أصعب أيام حياته بعدما عرف بإصابتها بمرض سرطان الغدد.كان يرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى إحدى المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وجاء الرد أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، وشاء القدر أن يرسل هذا التقرير في نفس يوم وفاتها بمستشفى الشروق.وفي وقت وفاة ابنته كان يؤدى دوره فى مسلسل "مزاج الخير"، وتحامل على نفسه رغم انهياره وحالته النفسية الصعبة، واستكمل دوره، وكان يفكر في عمل عمرة لابنته قبل وفاتها.