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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حسن حسنى آخرهم.. مشاهير توفوا بسبب الأزمة القلبية

السبت 30/مايو/2020 - 04:36 ص
حسن حسني
حسن حسني
إيمان ماهر
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"أزمة قلبية" وفاة مشتركة بين عدة فنانين، حيث توفى بها عدد من مشاهير الكوميديا الذين بعثوا البهجة في نفوسنا، ليتوفى بها الفنان الكبير حسن حسني عن عمر ناهز 89 عاما، بمستشفى دار الفؤاد.

وكان الفنان أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على إثرها بالعناية المركزة حتى فارق الحياة.

وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز المشاهير الذين توفوا بالأزمة القلبية.

عمرو سمير

في 5 يوليو 2017 توفي المذيع والممثل المصري عمرو سمير في مقتبل عمره، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا.

يوسف عيد

في صباح الإثنين 22 سبتمبر 2014 أعلن وفاة نجم الكوميديا يوسف عيد، عن عمر يناهز 66 عامًا، بعد أن أصيب بأزمة قلبية، وكان الخبر مفاجئًا للجميع وبالأخص أسرته، حيث وجدوه متوفيًا في المنزل وحيدا، بعد أن خرجوا منه منذ عصر الأحد.

حسين الإمام

في 18 مايو 2014 رحل حسين الإمام عن عمر يناهز 63 عامًا بمنزله بالريف الأوروبي على إثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة للغاية قبل وصول سيارة الإسعاف.

حسن الأسمر

صباح الأحد الموافق 7 أغسطس 2011 استيقظ المصريون على خبر وفاة المطرب الشعبي، حسن الأسمر، عن عمر يناهز 52 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، كان قد نقل على إثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة حتى وافته المنية.

نجاح الموجي

في 25 سبتمبر عام 1998 توفى الفنان نجاح الموجي بأزمة قلبية شديدة بعد شعوره بآلام شديدة في الصدر.

الضيف أحمد

في 16 أبريل 1970 توفي الضيف أحمد، أحد أعضاء فريق "ثلاثي أضواء المسرح" عن عمر 34 عامًا، عندما شعر بآلام شديدة مفاجئة في القلب وضيق في التنفس، جعلت الجميع يحاول إسعافه ونقله للمستشفى لكنه توفي في الطريق بالسكتة القلبية المفاجئة.

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