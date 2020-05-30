«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

كان الفنان الراحل يونس شلبي "مونولوجيست"، وكتب مونولوج عن إسرائيل، وكان مطلعه "إسرائيل يا غلبانة، يا عاملة قمع ونسيانة، هانخليكي خبر كان"، وقدمه مع فريق الكشافة والمسرح المدرسي.وعن أول اجر تقاضاه تحدث الفنان يونس شلبي لمجلة صباح الخير عام ١٩٩٠ قائلا: "أول أجر تقاضيته من التمثيل كان في مسرحية "ميديا" من إخراج نبيل الألفي وكان المبلغ بعد الخصم 13 جنيها، وخصموا مني 4 جنيهات".وأضاف أنه كتب خطابًا إلى أسرته يطلب منهم عدم إرسال المصاريف المتعادة له، فقد أصبح ممثلًا محترفًا، وتقاضى 13 جنيهًا.وكان هذا المبلغ بالفعل وقتها يكفل حياته لمدة شهر وأكثر.وحكى الفنان الراحل عن أسرته التي كانت تتكون من زوجته وابنته "شيماء" وابنه "عمر"، وأمه التي كانت تعيش معه في بيته.