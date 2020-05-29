ردد «حدوتة مصرية» وبكى.. محمد منير يختتم حفله الأونلاين

أنهى الكينج محمد منير حفلة الأون لاين الأول منذ قليل، والذي أقامه من منزله بحضور فرقته الموسيقية، وعلى مدار ساعة قدم عددا من أهم وأبرز أغانيه عبر مسيرته الفنية الطويلة مثل "حدوتة مصرية"، التي قدمها في نهاية الحفل وبكى بينما يردد كلماتها.كما قدم الكينج خلال الحفل مواهب جديدة كان على رأسهم الفنانة دينا الوديدي الذي غنت مع الكينج أغنية "علموني"، كما قدم موهبة أخرى وهي الفنانة نوران أبوطالب والذي غنت معه "شبابيك".وخلال الحفل طمأن الكينج جمهوره بأن صحته بخير بعدما خضع مؤخرًا لعملية جراحية في مركز الطب العالمي على يد أطباء القوات المسلحة، وقدم لهم الشكر كما وقف هو وفرقته تحية وإجلال للقوات المسلحة والشرطة.