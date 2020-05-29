«التضامن» تعلن إجراءات التقدم فى مشروعات الأسر المنتجة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، التوسع فى مشروعات الأسر المنتجة، من خلال إعداد الأسر وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخل الأسر.وأكدت الوزارة، أنه لا بد وأن يكون المستفيد من الخدمة مصرى الجنسية، وأن يكون على المتقدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب أو التعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية، وألا يقل السن عن (18) سنة وقت تقديم الطلب ويستثنى من ذلك خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهنى، وأن يقدم الطالب الضمان الذى يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.وأشارت إلى أنه لا بد أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع، وأن يجتاز بنجاح الدورة التدريبية أو اختبار الصلاحية الذي تعقده الجمعية المنفذة للمشروع وتعتمده الوحدة الاجتماعية المختصة.وأوضحت أنه لضمان جدية التنفيذ يجوز مشاركة طالب الانتفاع بالمشروع بنسبة من التكلفة الإجمالية للمشروع يحددها مجلس إدارة الجمعية طبقًا لدراسات الجدوى الإقتصادية لكل مشروع.