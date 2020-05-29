يسري عزام: من يتنمر على مرضى كورونا ليست في قلبه رحمة

قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل، إن السخرية من المرضى ليست من الإسلام، مستشهدا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)}.



وأضاف عزام أن التنمر من الناس لأجل إصابتهم بالمرض أو هذا الفيروس الذي عم المشارب والمغارب «كورونا» ليس من الإسلام وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو للمريض بالشفاء، ومن يسخر ويتنمر على المريض ليس في قلبه رحمة.



وتابع: رحم الله من قال «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافه الله ويبتليك»، مضيفا أن الدنيا دوارة والإنسان ربما يكون معافى اليوم، وغدا يكون في ابتلاء.