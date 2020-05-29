الاثنين.. استئناف عمل وحدات المرور على مستوى الجمهورية

تقرر استئناف العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو؛ لاستخراج وتجديد رخص القيادة لجميع أنواع المركبات.وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.