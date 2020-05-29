نائبة إيرانية تعلق على جريمة قتل رومينا أشرفي

علقت النائبة الإيرانية السابقة بروانه سلحشوري، اليوم، على جريمة الشرف التي هزت إيران (فتاة قتلت على يد والدها).وقالت «سلحشوري»: «لا توجد قوانين ضابطة لمثل هذا الفعل (جرائم الشرف) خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب هو من ارتكب جريمة القتل، ولا يعتبر الأب مجرمًا لأنه الوصي، والأمر يعود إلى المدعى العام وحده».وقتلت رومينا أشرفي على يد والدها الذي انقض عليها وهي نائمة في سريرها وقطع عنقها، لتأتي تصريحات نائبة سابقة وتزيد الطين بلة باعتبارها أن الأب ليس مجرمًا بحسب القانون.وفي مقابلة مع وكالة «إرنا» للأنباء الجمعة، أضافت: «في مثل هذه الحالات يحكم المدعي العام بالسجن بين 3 إلى 10 سنوات، وفي المدن الصغيرة، قد تتحول هذه القضايا إلى غرامات ولا تؤدي إلى عقوبة».كما أشارت إلى التناقض في القوانين في إيران بشأن تعريف الطفولة، موضحة: «هناك عيوب قانونية في البلاد، وهذا يعني أن الفتاة تحت سن 13 عامًا يمكنها أن تتزوج ولا تعتبر طفلة، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الفتاة تعتبر طفلة وفقًا لتعريفات الطفل، لذلك نحن نواجه ثغرة قانونية».