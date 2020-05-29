للماميز الجدد.. التدخين خطر يهدد صحة طفلك الرضيع

قال الدكتور محمد الغواص، أستاذ طب الأطفال، إن الأمراض التى يمكن أن تنتقل من الأم إلى الرضيع بسبب التدخين تتمثل في حساسية الصدر والجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى والعيون المزمنة، بالإضافة إلى تأثيره بطريقة غير مباشرة على جميع أجهزة الجسم وأهمها الجهاز العصبى المركزى.وأوضح الغواص، أن التدخين يؤدى إلى زيادة حدوث المغص والتقلصات عند الأطفال الرضع بسبب انتقال النيكوتين فى اللبن، كما أن رائحة المنزل الذى به مدخنون تؤدى إلى ذلك.فيما أثبتت أبحاث نشرها موقع "ويب ميد" أن نسبة الموت المفاجئ فى الأطفال لآباء وأمهات مدخنين تزيد بسبعة أضعاف عن الأطفال لوالدين غير مدخنين، كما تزيد نسبة ذهابهم للأطباء بثلاثة أضعاف بسبب أمراض التهابات الصدر والحساسية، فضلا عن زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الرئة.