«صحة الاحتلال»: ندرس إعادة وقف العملية التعليمية بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنها تدرس إعادة وقف العملية التعليمية بسبب الارتفاع في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأوضحت صحة الاحتلال أنه يجب الالتزام بتعليمات الوقاية، وإلا قد تضطر لإغلاق المؤسسات التعليمية مرة أخرى، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وحذرت صحة الاحتلال من عودة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدء الموجة الثانية لانتشاره بشكل سريع، خاصة بعد تسجيل 64 إصابة جديدة و3 وفيات، أمس الخميس، بعد أن انخفض المعدل اليومي في الفترة السابقة لنحو 25 حالة إصابة فقط، وعدم تسجيل حالات وفاة لثلاثة أيام متتالية.ويستأنف الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، العملية التعليمية داخل الجامعات والمعاهد، والتي تم تعطيلها منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16887 حالة، و284 حالة وفاة.