الجيش اللبناني: أمن البلاد هدفنا الأول والأخير

قال الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إن هدف الجيش الأول والأخير هو أمن البلد والبقاء إلى جانب أهله وشعبه ليبقى الوطن سالما.وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية إلى أن مجلس النواب اللبناني فشل في إقرار قانون العفو العام الذي يشمل السجناء الإسلاميين والمبعدين إلى إسرائيل بعد انتهاء احتلالها جنوب لبنان؛ وذلك بسبب خلافات وانسحاب نواب تيار المستقبل من الجلسة.وكان مشروع هذا القانون قد أثار خلافات حادة بين مختلف الأطراف بسبب خلفيات سياسية وطائفية، ودعا رئيس المجلس نبيه بري إلى وضع قاون العفو جانبًا الآن، قبل أن يعلن رفع الجلسة.وقال وزير لبناني إن إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على طلب إعادة النظر في بناء معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء (في منطقة البترون) خلال الجلسة لا يعني أنه سيلقى تأييدًا من أكثرية الوزراء، رغم أن «التيار الوطني الحر» يمارس الضغوط على بعض الوزراء الذين صوّتوا سابقًا ضد إنشاء المعمل ويقدّم لهم الإغراءات.