إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

كشف مصدر بقطاع الإذاعة والتليفزيون عن إحالة مخالفة جمال السعيد، مساعد المخرج لنقل صلاة الجمعة، لرئيس قطاع التليفزيون، لقيامه بالتصوير داخل المسجد بهاتفه وإرسال الفيديو لبعض المواقع دون إذن.وأضاف المصدر أن مخالفة تعليمات الأوقاف بشأن عدم السماح لغير فريق الإذاعة والتليفزيون المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة بالحضور إلى مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها وأرضاها، مع الاعتذار لجميع الإعلاميين عن عدم السماح لهم بالحضور التزاما بالإجراءات الوقائية، وتحقيقا لأعلى درجات المصداقية في التعامل مع جميع محرري الملف الديني بالأوقاف على مسافة سواء.وأوضح المصدر أنه نظرًا لما بدر من جمال السعيد، مساعد المخرج المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، بتصوير مقطع فيديو بهاتفه الشخصي وتحميله على صفحته الشخصية وإرساله لبعض المواقع بالمخالفة للتعليمات، مما يعد تجاوزا لحدود عمله المكلف به.ونوه المصدر إلى أن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، رفع مذكرة لنائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، بمخالفة المذكور.