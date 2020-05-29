تطهير وتعقيم الشوارع وواجهات المنازل بقرية الإعلام في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية الإعلام، برئاسة محمد أبو القاسم، رئيس الوحدة، حملات التطهير والتعقيم بالقرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التطهير فى إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت الوحدة بتوجيه سيارة التطهير التابعة لمجلس مدينة الفيوم إلى قرية الإعلام التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، وتم تطهير وتعقيم مقر الوحدة، وشوارع وواجهات المنازل، يأتي ذلك عقب وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا بعزبة الجندي بالقرية، كان قد فرض عليه العزل المنزلي عقب إصابته بالفيروس ولكن بمرور ٤ أيام توفيت وقام فريق متطوع لدفن وفيات كورونا بالمحافظة بتغسيله وتكفينه مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.