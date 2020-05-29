زلزال يضرب تركيا.. وإمام أوغلو: حكومة أردوغان لا تستجيب للأزمات

أعرب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن استيائه الشديد، بسبب تجاهل وزير البيئة والتحضر التركي مراد كروم، لرسالته التي طلب منه فيها أن يساعده في حل مشكلة الزلازل بالبلدية التي تعد أكبر الأزمات التي تواجه إسطنبول.وأوضح إمام أوغلو، أنه أرسل إلى الوزير التابع لحزب العدالة والتنمية يرجوه دراسة قضية الزلازل في إسطنبول وطرحها بشكل مستقل، ولكن دون أي استجابة.يذكر أن بلدية إسطنبول الكبرى، كانت قد نظمت مؤخرًا مسابقة لحل مشاكل الاتصال أثناء وبعد وقوع زلزال محتمل في إسطنبول، واجتمع إمام أوغلو مع المشاركين في المسابقة التي نفذت تحت مسمى "هاكاثون الزلازل" عبر "تيليكونفرنس"، موضحًا خلال الفعالية أن الزلازل هي أكبر مشكلة تواجه إسطنبول.ويأتي ذلك في الوقت الذي ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة صباح اليوم الجمعة مدينة مانيسا التركية، بعدما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها وفق "أن زلزالًا جديدًا بلغت قوته 3.8 درجة وقع صباح اليوم، في الساعة 8:40، في مقاطعة كاركجاتش بمدينة مانيسا التركية، وفقًا لجريدة جون بويو التركية.وأعلن مرصد كانديلي أن قوة الزلزال بلغت 4.1 درجة، وحسب تقارير، لم تقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال، متسببًا في حالة ذعر وخوف كبيرة بين السكان.