حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في الزيتون

وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب 2 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب.



وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين المستولى عليهما لدى عميليهما، عاطلين مقيمين بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمرت نياية الزيتون بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد بأن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط عاطل- مقيم بدائرة القسم- حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة، بأسلوب كسر كالون الباب.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.وبتطوير مناقشته أقر بتكوينه عصابة بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة القسم- تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.