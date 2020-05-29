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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المونيتور: إعلان تركيا تخفيف قيود كورونا سابق لأوانه

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:11 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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علق موقع "المونيتور" الأمريكي، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد وتخفيف بعضها اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن الخطوة سابقة لأوانها ولا تدل على نجاح الحكومة في التعامل مع الأزمة، متوقعا أن يؤدي القرار إلى زيادة معدل الإصابات بالوباء في الفترة القادمة.

وأعلنت الحكومة التركية أنها سترفع قيود السفر بين المدن وستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمنشآت الرياضية اعتبارًا من مطلع يونيو، في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال "المونيتور": إن القرار يشير إلى مدى حرص حكومة أردوغان على إعادة إحياء اقتصادها المتعثر بعد توقف دام شهرين تسبب في الإضرار بكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما أدى إلى تدهور النشاط الاقتصادي بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن بعض الخبراء حذروا من أن تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بالتجمعات العامة يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على البلاد.

ونقل الموقع عن Caghan Kizil، أستاذ الطب في جامعة دريسدن بألمانيا، قوله: "إن تركيا ربما تتبع نوعًا من استراتيجية مناعة القطيع ما لم ترَ ارتفاعًا حادًا في الإصابات الجديدة، ولكن هذا التحول المتسارع إلى الحياة الطبيعية يظهر أن قرارات الحكومة تعتمد بشكل أكبر على التفضيلات السياسية وليس على الأرقام العلمية".

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