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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 أطنان دقيق مجهول المصدر بكرداسة

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:52 م
دقيق
دقيق
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تمكنت مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية؛ لحيازته كمية كبيرة من السكر والدقيق المدعم وزنت 4.5 طن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، بدائرة مركز شرطة كرداسة، بحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية سكر ودقيق مدعم تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المصنع المشار إليه تم ضبط 4،500 طن "سكر حر، دقيق فاخر" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وكذا إنتاجه عدد 2000 عبوة وقطعة "كيك شيكولاتة، شيكولاتة" منتج نهائى يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

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