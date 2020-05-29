رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها
الجمعة 29/مايو/2020 - 12:32 م
حديقة الجيزة
تصوير محمود عبد الناصر
طباعة
موضوعات متعلقة
«رئاسة الوزراء»: لم نحذر من التسجيل على تطبيق «صحة مصر»
وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا
"ما زالت حية ونقلت للمطرية".. مصادر تكشف أكاذيب الإخوان عن سيدة منشية البكري
وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر
الصور
حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها
الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»
عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد
بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)
وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد
الأكثر قراءة
وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة
وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»
مدرس رياضيات بالمرج.. وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بكورونا
«رئاسة الوزراء»: لم نحذر من التسجيل على تطبيق «صحة مصر»
المزيد
إنفوجراف
مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي
5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي
هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)
الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس
أيام زمان
«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي
موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها
استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي
"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟
المزيد
نجم الساعة
«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء
الصحة
«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر
فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان
مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان
الهلال الأحمر يطلق مبادرة لدعم الأطقم الطبية تقديرًا لجهودهم
المزيد
منوعات
الشرطة الأمريكية تطلق رذاذ الفلفل على محتجين فى مينيسوتا
دراسة تثبت فائدة حليب الصراصير لجسم الإنسان
القبض على 40 شخصا للاحتجاج على وفاة معتقل بأمريكا
تردد قنوات أوربت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات Orbit
المزيد
مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد
الثقافة
«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد
«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة
صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون
إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"
المزيد