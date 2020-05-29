العراق: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا بديالى و4 فى بابل

كشفت مصادر طبية عراقية، اليوم الجمعة، عن إصابة أربعة ضباط في الأجهزة الأمنية بمرض كورونا المستجد بديالى.وذكرت المصادر- في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن أربعة ضباط في الأجهزة الأمنية وبرتب مختلفة أصيبوا بفايروس كورونا الوبائي، مضيفة أن الضباط المصابين تحت الرعاية الطبية في العزل الصحي في بعقوبة لاكتساب الشفاء التام.وفي السياق ذاته أعلن محافظ بابل وكالة حسن منديل السرياوي عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، مبينا أن ثلاث منها سجلت في قضاء المسيب واثنتين في ناحية الإمام.وأضاف أن مجموع المصابين في مستشفيات المحافظة أصبح 35 مريضا بعد تسجيل الإصابات الجديدة.وفي سياق متصل اعتقلت شرطة بابل، وبعد ساعتين من مطاردته رجلاً في الثلاثينات من عمره هرب من العزل في المستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا.